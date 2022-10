Juventus-Maccabi Haifa, Allegri: “Una partita alla volta. Milik ha un affaticamento, sarà in panchina” (Di martedì 4 ottobre 2022) Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Maccabi Haifa. “Per raggiungere la qualificazione bisogna pensare una partita alla volta e ripartire da una vittoria, che speriamo arrivi domani sera. Nei momenti di difficoltà la cosa più facile è giocare una partita normale. Ognuno si mette al servizio della squadra e si fa una partita con compattezza. Le partite poi si evolvono, ci sono momenti in cui si deve spingere, altri in cui si deve rallentare. La fretta e l’ansia ti portano a sbagliare”. Questa l’analisi del tecnico dei bianconeri in vista del match valevole per la terza giornata della competizione europea. Sull’avversario: “Il ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Massimilianoè intervenuto in conferenza stampavigilia della sfida di Champions League tra. “Per raggiungere la qualificazione bisogna pensare unae ripartire da una vittoria, che speriamo arrivi domani sera. Nei momenti di difficoltà la cosa più facile è giocare unanormale. Ognuno si mette al servizio della squadra e si fa unacon compattezza. Le partite poi si evolvono, ci sono momenti in cui si deve spingere, altri in cui si deve rallentare. La fretta e l’ansia ti portano a sbagliare”. Questa l’analisi del tecnico dei bianconeri in vista del match valevole per la terza giornata della competizione europea. Sull’avversario: “Il ...

