Juventus, infortunio per Milik: allarme in vista del Maccabi (Di martedì 4 ottobre 2022) L'impatto di Arkadiusz Milik con la maglia della Juventus è stato devastante, il polacco si è dimostrato un grande bomber e si è subito ambientato al fianco di Vlahovic. L'ex Napoli è ormai diventato un titolare e punta a diventare un punto di riferimento anche per le prossime partite. Arrivato con un po' di scetticismo, Milik si è dimostrato il calciatore del momento per i bianconeri. E' allarme in vista della partita di Champions League contro il Maccabi Haifa, sfida determinanante per provare a rientrare in corsa per gli ottavi di finale dopo le prime due sconfitte consecutive. Il polacco non ha preso parte alla rifinitura e si è allenato solo in palestra. Milik avrebbe riportato un affaticamento muscolare e la sua presenza è in dubbio. L'articolo CalcioWeb.

