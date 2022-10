Juventus, Gazzetta: “Allegri sogna Chiesa prima del Mondiale” (Di martedì 4 ottobre 2022) Juventus, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta la Juventus spera di svuotare l’infermeria in maniera davvero repentina prima del Mondiale. “Tempi Chiaro che ora in molti si stanno già facendo la domanda: quando lo vedremo in campo? Sarà convocato alla prossima o a quella dopo ancora o magari… Calma. La parola d’ordine in casa Juve è pazienza. Non a caso, nel report sull’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero si legge «graduale rientro in gruppo». Nessuna fretta. Proprio perché Chiesa è reduce da un grave infortunio e da un recupero tormentato. Quando il ginocchio ha fatto crac, in quella maledetta serata all’Olimpico il 9 gennaio, ancora non si sapeva la diagnosi, arrivata il giorno dopo. «Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ... Leggi su seriea24 (Di martedì 4 ottobre 2022)- Come scrive lalaspera di svuotare l’infermeria in maniera davvero repentinadel. “Tempi Chiaro che ora in molti si stanno già facendo la domanda: quando lo vedremo in campo? Sarà convocato alla prossima o a quella dopo ancora o magari… Calma. La parola d’ordine in casa Juve è pazienza. Non a caso, nel report sull’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero si legge «graduale rientro in gruppo». Nessuna fretta. Proprio perchéè reduce da un grave infortunio e da un recupero tormentato. Quando il ginocchio ha fatto crac, in quella maledetta serata all’Olimpico il 9 gennaio, ancora non si sapeva la diagnosi, arrivata il giorno dopo. «Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ...

