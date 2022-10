Juventus, affaticamento di Milik: out contro il Maccabi (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo l’ottima prestazione contro il Bologna, la Vecchia Signora ha il compito di confermare la sua voglia di rimettersi in carreggiata, cercando il primo successo in Champions League, dopo i due ko (contro PSG e Benfica). contro il Maccabi Haifa, la Juventus potrebbe dover fare a meno di Milik a causa di un affaticamento, ormai punto fisso dell’attacco insieme a Vlahovic. Il polacco sembra essere utilissimo per il gioco di Massimiliano Allegri che, però, spera di non metterlo in campo così da riprendersi in vista dello scontro in Serie A contro il Milan. affaticamento di Milik: la Juventus monitora la situazione Per via di un leggero affaticamento – avvertito in ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo l’ottima prestazioneil Bologna, la Vecchia Signora ha il compito di confermare la sua voglia di rimettersi in carreggiata, cercando il primo successo in Champions League, dopo i due ko (PSG e Benfica).ilHaifa, lapotrebbe dover fare a meno dia causa di un, ormai punto fisso dell’attacco insieme a Vlahovic. Il polacco sembra essere utilissimo per il gioco di Massimiliano Allegri che, però, spera di non metterlo in campo così da riprendersi in vista dello sin Serie Ail Milan.di: lamonitora la situazione Per via di un leggero– avvertito in ...

