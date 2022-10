Juve, Allegri: 'Milik in panchina. Le scelte? Penserò anche al Milan' (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella conferenza di presentazione al fondamentale match di Champions League aperta da Wojciech Szczesny, la parola è passata a Massimiliano Allegri: "Maccabi Haifa avversario ideale in questo momento ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella conferenza di presentazione al fondamentale match di Champions League aperta da Wojciech Szczesny, la parola è passata a Massimiliano: "Maccabi Haifa avversario ideale in questo momento ...

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - forumJuventus : Galeone su Repubblica: “Arnautovic, un fenomeno che serviva alla Juve. Allegri andava protetto. Se parli di un prog… - ItaliaNotizie24 : Ultima spiaggia Juve in Champions, Allegri “Obbligati a vincere” - infoitsalute : Juve, Allegri: 'Affaticamento per Milik, verrà in panchina sperando di non doverlo usare - radioromait : Ultima spiaggia Juve in Champions, Allegri “Obbligati a vincere” -