Jori NaturaSì | ' disaccoppiare prezzo rinnovabili da quello del gas'

(Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il caro energia, in questo momento, è un problema drammatico. Un problema drammatico per il mondo in generale ma anche per Ecor. Abbiamo quadruplicato il costo dell'energia elettrica in una situazione paradossale: dal 2014 abbiamo il 100% dell'energia da fonti, quindi non utilizziamo nessuna fonte fossile. Nonostante questo, paghiamo esattamente come se utilizzassimo esclusivamente gas metano". Così Fausto, ad, sulla crisi energetica e l'impatto sulle imprese. I numeri. "Nel 2020 pagavamo circa 2,5 milioni di euro di energia elettrica come gruppo, come sedi; nel 2022 stimiamo di pagare circa 10,5 milioni di euro, quindi una cifra esorbitante. Un negozio, uno dei nostri 350 negozi distribuiti per l'Italia, passava da circa l'1,5-2% di incidenza dell'energia ...