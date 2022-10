iPhone con USB C in Europa | è ufficiale

Leggi su pantareinews

(Di martedì 4 ottobre 2022) Il parlamento europeo ha approvato una legge che obbliga le aziende ad adottare un solo tipo di porta di ricarica, se Apple vorrà continuare a vendere i propri smartphone indovrà adeguarsi e dal 2024 glicon USB C saranno realtà. Dal 2026 si dovranno adeguare anche i produttori di laptop, infatti anche per questi device è prevista la stessa porta di ricarica presente già sugli smartphone Android da qualche anno ormai. USB-C per tutti (anche per Apple), l’UE ha decisocon USB C, l’ha deciso È ormai diverso tempo che l’argomento gira per le aule del parlamento europeo e a giugno era stata proposta ma non ancora approvata, oggi 4 ottobre è stata anche approvata con larga maggioranza di 602 voti a favore, 13 contrari e 8 astenuti. La nuova legge fa parte di un più ampio sforzo dell’UE per ...