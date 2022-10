Inter-Barcellona, le probabili formazioni del match (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra poche ore si giocherà il terzo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo stadio San Siro il pubblico potrà assistere a Inter-Barcellona del gruppo C. I nerazzurri sono reduci dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato e la panchina di Simone Inzaghi inizia a scricchiolare vistosamente. Dall’altra parte il Barcellona è in stato di grazia, attualmente primo in campionato, ricostruito dalla cura Xavi L’Inter scende in campo con la sua classica disposizione tattica, il suo allenatore dunque intende continuare a seguire il suo credo tattico. Partiranno dal primo minuto Darmian e Mkhitaryan al posto di Dumfries e Asllani. In attacco viene preferito Correa per affiancare Lautaro Martinez. Il Barca decide di optare per il suo classico 4-3-3 e propone in difesa ... Leggi su zon (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra poche ore si giocherà il terzo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo stadio San Siro il pubblico potrà assistere adel gruppo C. I nerazzurri sono reduci dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato e la panchina di Simone Inzaghi inizia a scricchiolare vistosamente. Dall’altra parte ilè in stato di grazia, attualmente primo in campionato, ricostruito dalla cura Xavi L’scende in campo con la sua classica disposizione tattica, il suo allenatore dunque intende continuare a seguire il suo credo tattico. Partiranno dal primo minuto Darmian e Mkhitaryan al posto di Dumfries e Asllani. In attacco viene preferito Correa per affiancare Lautaro Martinez. Il Barca decide di optare per il suo classico 4-3-3 e propone in difesa ...

