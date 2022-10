Innovazione | computer quantistici più veloci dei calcolatori classici | ecco l’algoritmo della Federico II

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ipotranno ‘ragionare’ piu’ velocemente dei. E’ quanto dimostrato dal team di ricerca dell’ateneoII di Napoli, coordinato da Giovanni Acampora, docente del Dipartimento di Fisica Ettore Pancini, che ha realizzato un algoritmo quantistico in grado di eseguire i cosiddetti motori inferenziali, le componenti principali di alcune metodologie di intelligenza artificiale, sfruttando meno risorse computazionali deielettronici. Lo studio, condotto con un dottorando, Roberto Schiattarella, e Autilia Vitiello, intitolato ‘On the Implementation of Fuzzy Inference Engines on Quantums’, e’ stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Ieee Transactions on Fuzzy Systems.Oltre al vantaggio computazionale, ...