Influenza stagionale o Covid? Occhio alle somiglianze, ecco come capirlo all’istante (Di martedì 4 ottobre 2022) Quali sono le differenze tra l’Influenza stagionale e il Covid? Siete in grado di capirlo senza necessariamente dover fare un tampone? Le somiglianze ci sono, certo, ma per sapere di cosa si tratta c’è un modo per scoprirlo all’istante. La stagione fredda si sta avvicinando e con essa si avvicineranno anche i virus più comuni del periodo, come quello dell’Influenza. In questi ultimi anni, però, si fa fatica a capire quando si tratta di questa patologia o quando invece è Covid. Vediamo insieme le differenze. Fonte pixabayIn questi ultimi tempi la sfida per capire se si tratta di Influenza stagionale o Covid è diventata molto difficile, soprattutto per le somiglianze tra ... Leggi su curiosauro (Di martedì 4 ottobre 2022) Quali sono le differenze tra l’e il? Siete in grado disenza necessariamente dover fare un tampone? Leci sono, certo, ma per sapere di cosa si tratta c’è un modo per scoprirlo. La stagione fredda si sta avvicinando e con essa si avvicineranno anche i virus più comuni del periodo,quello dell’. In questi ultimi anni, però, si fa fatica a capire quando si tratta di questa patologia o quando invece è. Vediamo insieme le differenze. Fonte pixabayIn questi ultimi tempi la sfida per capire se si tratta diè diventata molto difficile, soprattutto per letra ...

magicamirta : RT @Stefano50558257: @repubblica E quindi ? Basta che nn ci sia un aumento della mortalità oltre quello che c'é sempre stato con le influen… - darkchocostrong : RT @misSchianto: L'influenza stagionale di quest'anno è molto interessante: hai tutti i sintomi del covid, ma non hai il covid. - Agato_Agato : @repubblica Vaa ricordate l'influenza stagionale? - jlucaz1 : @Thetrut63021213 @repubblica ...di influenza da cambio stagionale... - Marco98895697 : RT @dentr0s: @Marco98895697 @dalabiso2001 @Pihneutro questa assurdità è di chi apre bocca e da fiato ed in conscia malafede, il virus non l… -