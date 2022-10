ADM_assdemxmi : RT @vaticannews_it: Vicino alla popolazione di Cuba e della Florida: così #PapaFrancesco, dopo la preghiera dell’Angelus, ha rivolto un pen… - 76Celisa : RT @vaticannews_it: Vicino alla popolazione di Cuba e della Florida: così #PapaFrancesco, dopo la preghiera dell’Angelus, ha rivolto un pen… - RomanoAng : RT @vaticannews_it: Vicino alla popolazione di Cuba e della Florida: così #PapaFrancesco, dopo la preghiera dell’Angelus, ha rivolto un pen… - Newsinunclick : Vicino alla popolazione di Cuba e della Florida: così Francesco, dopo la preghiera dell’Angelus, ha rivolto un pens… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: Vicino alla popolazione di Cuba e della Florida: così #PapaFrancesco, dopo la preghiera dell’Angelus, ha rivolto un pen… -

Agenzia ANSA

... portano fiori e tengono unadi massa fuori dallo stadio Kanjuruhan a Malang, nell'East Java (Giava orientale) in, dove 131 persone sono rimaste uccise in una calca mortale, in ...Centinaia di candele accese e unadi massa fuori dallo stadio Kanjuruhan, a Malang, in. I tifosi dell'Arema FC e le comunità locali si sono riuniti per ricordare la tragedia allo stadio dove 131 persone sono ... Indonesia, preghiera di massa per le vittime della calca mortale nello stadio - Calcio I tifosi dell'Arema FC e le comunita' locali accendono ceri e candele, portano fiori e tengono una preghiera di massa fuori dallo stadio Kanjuruhan ...Milano, 4 ott. askanews) – Centinaia di candele accese e una preghiera di massa fuori dallo stadio Kanjuruhan, a Malang, in Indonesia. I tifosi dell'Arema FC e le comunità locali si sono riuniti per r ...