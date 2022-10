Ilary Blasi “sfotte” Francesco Totti sui social e c’entrano i Rolex!

Leggi su isaechia

(Di martedì 4 ottobre 2022)è sicuramente una donna che non le manda a dire. Tutti conosciamo ormai il suo carattere e di sicuro non si può dire di lei che sia una donna che non risponde alle provocazioni. Anzi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è abbastanza famosa per il suo modo, sempre appropriato, di rispondere a tono. Non a caso, proprio durante il reality ha spesso battibeccato con i naufraghi e spesso e volentieri ha espresso il suo parere, senza alcun timore. Anche nelle interviste dove la vedono protagonista, lei è spesso senza peli sulla lingua. Proprio per questo, in molti, si aspettavano una risposta alle ultimissime dichiarazioni fatte dall’ormai ex maritorilasciate al Corriere Della Sera. Ormai la storia degli orologi Rolex rubati ha fatto il giro del web e molteplici sono state le battute a ...