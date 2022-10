Ilary Blasi | la “frecciatina” a Francesco Totti dopo la sua festa a sorpresa con Noemi | ecco il video di fronte a un negozio di Rolex

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022)e la nuova fidanzataBocchi escono per la prima volta insieme allo scoperto e, a stretto giro,pubblica unsu Instagram che ha tutta l’aria di essere una stoccata. Il settimanale ‘Diva e Donna‘ non ha fatto in tempo a pubblicare in esclusiva le immagini dell’ex capitano della Roma insieme aal ristorante ‘L’isola del pescatore’ di Santa Severa, lo stesso locale in cui aveva chiesto adi sposarlo, che la conduttrice si è filmata davanti ad undinel centro di Roma, “taggando” proprio l’ex marito. E se in molti già si stavano chiedendo come lei avesse preso la notizia della serata al ristorante aper i 46 ...