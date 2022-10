Il tema della salute mentale al Grande Fratello Vip (Di martedì 4 ottobre 2022) Un concorrente che aveva detto di soffrire di un «dolore mentale» si è ritirato, la produzione è accusata di avere gestito male la vicenda Leggi su ilpost (Di martedì 4 ottobre 2022) Un concorrente che aveva detto di soffrire di un «dolore» si è ritirato, la produzione è accusata di avere gestito male la vicenda

pietroraffa : Il modo in cui è stato affrontato il tema della depressione al #GrandeFratelloVip è semplicemente agghiacciante. Un… - fanpage : #Gfvip È vero o no che sono ventidue anni che il format regredisce a una forma sempre più pura di cinica tv spazzat… - Agenzia_Ansa : Giovani donne contestano l'ex presidente della Camera Laura Boldrini sul tema dell'aborto: 'Se ne vada, non ci rapp… - ilpost : Il tema della salute mentale al Grande Fratello Vip - FastFerroVieER : RT @giuslavoristi: [2/2] ????? Il documento segue il nuovo orientamento giurisprudenziale dopo la sentenza 26246/2022 della Corte di Cassazi… -