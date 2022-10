Il racconto dello sport va in scena a Macerata

(Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo le recenti belle prestazioni dell’Italia in Nations League, Roberto Mancini si aprirà al pubblico spiegando i motivi che hanno portato all’esclusione dal Mondiale, raccontando il dolore che si prova in questi casi. Il ct che ha guidato gli Azzurri alla storica conquista dell’Europeo interverrà domani aall’inaugurazione di “Overtime – Festival del giornalismo, dele dell’eticaiva”. Accanto a lui sul palco del Teatro Lauro Rossi Marco Scarponi, che nel ricordo e nel nome del fratello ciclista Michele, lavora ogni giorno con la sua Fondazione contro la violenza stradale. A seguire altri due grandiivi marchigiani: mister Fabrizio Castori e una delle schermitrici italiane più vincenti della storia, Elisa Di Francisca. Sono una cinquantina gli appuntamenti, tutti di assoluta qualità, ...

DisciplesDu : RT @Avvenire_Nei: Sessanta anni fa, il #4ottobre 1962, alla vigilia del Concilio, Giovanni XXIII prese il treno e si recò pellegrino a Lore… - berdelge : RT @Avvenire_Nei: Sessanta anni fa, il #4ottobre 1962, alla vigilia del Concilio, Giovanni XXIII prese il treno e si recò pellegrino a Lore… - Avvenire_Nei : Sessanta anni fa, il #4ottobre 1962, alla vigilia del Concilio, Giovanni XXIII prese il treno e si recò pellegrino… - GioMelandri : Oggi un mio articolo sul @sole24ore su utilità sociale e utili: perché devono fare parte dello stesso bilancio. Con… - MeridioNews : La Sicilia che verrà, ospite Flavio Fazio. Il racconto dello straordinario successo di Flazio -

MeridioNews - Edizione Sicilia

E il suoè ricco di dettagli tetri. Secondo Shim le attenzioni dell'allenatore nei suoi ...verbalmente e psicologicamente delle sue giocatrici e ha intrapreso una relazione con un membro...... duramente esaminati dallo sguardo giudicantestigma e allontanati. Una istallazione audio ... scrittrice e regista Emanuela Zuccalà, uncorale In un intreccio di reportage giornalistico ... La Sicilia che verrà, ospite Flavio Fazio. Il racconto dello straordinario successo di Flazio Inizia domani “Overtime – Festival del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva” con Roberto Mancini e Marco Scarponi. Tutti gli appuntamenti e quello che non c'è da non perdere della ...Srna ha parlato delle difficili condizioni che colpiscono anche lo Shakhtar Donetsk in Ucraina: la testimonianza dopo la guerra è emozionante.