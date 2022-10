Il Parlamento Europeo ha approvato il caricabatterie unico (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Parlamento Europeo con sede a Strasburgo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare un unico caricabatterie per tutti i dispositivi elettronici. Entro la fine del 2024, tutti gli smartphone e tablet venduti nel mercato Europeo dovranno essere dotati di una porta di ricarica di tipo USB-C mentre a partire dalla primavera 2026 l’obbligo si estenderà anche ai computer portatili. Il testo legislativo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. LEGGI ANCHE > Apple dice alla UE che il progetto del caricatore unico non è sostenibile La proposta della Commissione europea e la contrarietà di Apple al caricabatterie unico La proposta della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilcon sede a Strasburgo hain via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare unper tutti i dispositivi elettronici. Entro la fine del 2024, tutti gli smartphone e tablet venduti nel mercatodovranno essere dotati di una porta di ricarica di tipo USB-C mentre a partire dalla primavera 2026 l’obbligo si estenderà anche ai computer portatili. Il testo legislativo è statocon 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. LEGGI ANCHE > Apple dice alla UE che il progetto del caricatorenon è sostenibile La proposta della Commissione europea e la contrarietà di Apple alLa proposta della ...

