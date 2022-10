Il Napoli Primavera è un disastro | 8 sconfitte in 9 partite oggi 5-1 dall’Ajax

(Di martedì 4 ottobre 2022) «Che scoppola», direbbe il vecchio saggio. Ladel, a guida Frustalupi, in Youth League è stata letteralmente umiliata. 5 a 1, partita senza storia, azzurrini che in Europa stanno facendo quasi peggio della Juve. Sono ultimi nel girone a 0 punti. La gara in sé, in tutta franchezza, non merita nemmeno commenti. Ilnon è affatto un’iradiddio a livello giovanile, ed affrontava invece uno dei migliori vivai del mondo. Il gol azzurro, arrivato su rigore, firmato da Rossi, ha solo rallentato l’agonia di una partita che sembrava decisa già al dodicesimo minuto, quando i lancieri conducevano già 2-0 con reti di Misehouy e Jensen. Quello che preoccupa, ben oltre la disfatta, è che gli azzurrini sono penultimi nella classifica del campionato1. Solo una vittoria, e ...

