r_e_b_u_s_ : @___Claudias___ @APACHE36695535 @62_rocco @liliaragnar I microchip sono una realtà - vedasi Svesia, ma non solo. Il… - NewsPadania : La sinergia tra Cloud e Network aiuta gli operatori di telecomunicazioni a creare punti di forza competitivi e svil… - NewsPadania : RT @antgrasso_IT: La sinergia tra Cloud e Network aiuta gli operatori di telecomunicazioni a creare punti di forza competitivi e sviluppare… - alexandra_epiro : RT @antgrasso_IT: La sinergia tra Cloud e Network aiuta gli operatori di telecomunicazioni a creare punti di forza competitivi e sviluppare… - 0Cicerone : RT @antgrasso_IT: La sinergia tra Cloud e Network aiuta gli operatori di telecomunicazioni a creare punti di forza competitivi e sviluppare… -

Borsa Italiana

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del, ottima performance per Tiscali , che ha chiuso in rialzo del 9,84%. Bene Giglio Group , con un rialzo dell'1,72%. 04 - 10 - 2022 ...In forte aumento l' indice del settorestatunitense , che con il suo +2,83% avanza a quota 166,59 punti. 03 - 10 - 2022 20:00 Il comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso in territorio positivo (+2,93%), giornata euforica per Tiscali Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, ottima performance per Tiscali, che ha chiuso in rialzo del 9,84%.Buona seduta per il comparto telecomunicazioni in Italia, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.