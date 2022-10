Il caso Marco Bellavia è lo spartiacque del Grande Fratello Vip 7 (Di martedì 4 ottobre 2022) Questo Grande Fratello Vip 7 era iniziato bene. Va detto, perché la verità bisogna gridarla, soprattutto oggi. Sembrava finalmente un’edizione ricca di personalità interessanti, tutte da scoprire perché fuori dai circuiti ben noti, chi per un motivo chi per un altro. I telespettatori orfani dopo un’edizione da record hanno reagito bene – anche se non benissimo in termini di ascolti – visto che nelle prime settimane a detenere il podio sono state più le interazioni social, piuttosto che gli ascolti. Tutto sommato, filava tutto liscio. Fino all’arrivo del resto dei concorrenti il giovedì 22 settembre. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Equilibri cambiati e strategie iniziate Fino a giovedì i concorrenti sembravano tutti legati da un’istintiva simpatia e amicizia. Dopo, la Casa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 ottobre 2022) QuestoVip 7 era iniziato bene. Va detto, perché la verità bisogna gridarla, soprattutto oggi. Sembrava finalmente un’edizione ricca di personalità interessanti, tutte da scoprire perché fuori dai circuiti ben noti, chi per un motivo chi per un altro. I telespettatori orfani dopo un’edizione da record hanno reagito bene – anche se non benissimo in termini di ascolti – visto che nelle prime settimane a detenere il podio sono state più le interazioni social, piuttosto che gli ascolti. Tutto sommato, filava tutto liscio. Fino all’arrivo del resto dei concorrenti il giovedì 22 settembre. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 Equilibri cambiati e strategie iniziate Fino a giovedì i concorrenti sembravano tutti legati da un’istintiva simpatia e amicizia. Dopo, la Casa ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : “Non ci vuole uno psicologo a capire che la Casa del Gf Vip non è adatta ai problemi di Marco” Ennesimo scivolone s… - MarioManca : #Gfvip 7 e il caso Marco Bellavia: Signorini fa piazza pulita, ma non basta - tuttopuntotv : Il caso Marco Bellavia è lo spartiacque del Grande Fratello Vip 7 #gfvip #gfvip7 #iostoconbellavia #iostoconmarco… - GiusyCafariP : Basta con questa TV scandalosa. Chiudete la rete per un mese, come per i bar. Il caso Marco Bellavia dimostra che… -