Il Cantante Mascherato si sposta al sabato sera

Gossip e TV

Nel nuovo numero di Telesette, in edicola oggi, è presente una succosa esclusiva per tutti gli appassionati di tv: c'è infatti una data ufficiale di inizio per Il2023 , il celebre programma condotto da Milly Carlucci e mutuato dall'originale sudcoreano, con tutti gli accorgimenti e le modifiche del caso. Stando a quanto riportato sul ...... attualmente non ci sarebbero per lei possibilità lavorative nella tv nostrana: in passato ha manifestato la sua disponibilità a partecipare ad alcune trasmissioni come Ilo L'... Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: Milly Carlucci sfida Maria Milly Carlucci come (e contro) Maria De Filippi. Se la conduttrice pavese presidia il sabato sera per Canale 5, lo stesso (o quasi) farà la generalessa per Rai1. A Telesette, Milly ha annunciato la pa ...Annunciata la data di inizio della trasmissione di Rai Uno, che a quanto pare si sposterà dal venerdì al sabato, andando così contro il serale di Amici su Canale 5 ...