IL CANTANTE MASCHERATO SFIDA AMICI DI MARIA DE FILIPPI: IL NUOVO SABATO DI RAI1 (Di martedì 4 ottobre 2022) Il CANTANTE MASCHERATO torna nel 2023 con una giuria rinnovata, nuove maschere strabilianti e una terza novità. La Rai ha infatti promosso lo show di Milly Carlucci dal venerdì al SABATO sera di RAI1, precisamente dal 1 aprile. Lo annuncia Milly Carlucci a Telesette. Le puntate saranno almeno 6 per la quarta edizione della versione italiana del cult show The Masked Singer. Certamente non rivedremo Arisa, impegnata come prof di AMICI. A proposito di AMICI, si rinnova la SFIDA tra Milly Carlucci e MARIA De FILIPPI. Più che altro SFIDA aziendale tra Rai e Mediaset vista la reciproca stima e rispetto che corre tra le due indiscusse regine della televisione italiana. Se in autunno tocca a Ballando con le Stelle presidiare ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 ottobre 2022) Iltorna nel 2023 con una giuria rinnovata, nuove maschere strabilianti e una terza novità. La Rai ha infatti promosso lo show di Milly Carlucci dal venerdì alsera di, precisamente dal 1 aprile. Lo annuncia Milly Carlucci a Telesette. Le puntate saranno almeno 6 per la quarta edizione della versione italiana del cult show The Masked Singer. Certamente non rivedremo Arisa, impegnata come prof di. A proposito di, si rinnova latra Milly Carlucci eDe. Più che altroaziendale tra Rai e Mediaset vista la reciproca stima e rispetto che corre tra le due indiscusse regine della televisione italiana. Se in autunno tocca a Ballando con le Stelle presidiare ...

