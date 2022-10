I valori del Judo un’arma contro il bullismo: l’iniziativa a Telese (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme – “No al bullismo”: è questo il titolo di una iniziativa messa in campo dall’Associazione Olimpic Center Judo di Telese Terme per contrastare un fenomeno che purtroppo è sempre diffuso soprattutto tra i più giovani. Con il Patrocinio del Comune di Telese Terme, l’associazione ha inteso sensibilizzare i ragazzi sulla deleteria pratica del bullismo cui indulgono in molti se è vero che in Italia il 22,3% degli studenti nell’anno scolastico 2020-2021 è stato vittima di bullismo. Presso il Palazzetto dello Sport di Telese Terme in via Lagni si è dunque realizzata una sinergia tra il mondo dello sport e la Polizia di Stato. L’evento è consistito in dimostrazioni pratiche sui livelli base di Judo inteso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerme – “No al”: è questo il titolo di una iniziativa messa in campo dall’Associazione Olimpic CenterdiTerme per contrastare un fenomeno che purtroppo è sempre diffuso soprattutto tra i più giovani. Con il Patrocinio del Comune diTerme, l’associazione ha inteso sensibilizzare i ragazzi sulla deleteria pratica delcui indulgono in molti se è vero che in Italia il 22,3% degli studenti nell’anno scolastico 2020-2021 è stato vittima di. Presso il Palazzetto dello Sport diTerme in via Lagni si è dunque realizzata una sinergia tra il mondo dello sport e la Polizia di Stato. L’evento è consistito in dimostrazioni pratiche sui livelli base diinteso ...

