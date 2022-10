I nuovi casi di Covid sono 58.885 e i morti 60 (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia. sono 58.885 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 13.316 di ieri e soprattutto i 44.878 di martedì scorso. I tamponi processati sono 293.096 (ieri 85.693) con un tasso di positività che dal 15,5% balza al 20,1%. I decessi di oggi sono 60 (ieri 47), per un totale da inizio pandemia di 177.257 vittime. Le terapie intensive salgono di 15 unità (ieri +7) ed ora sono 155 con 37 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 294 in più (ieri +228), per un totale di 4.814. La regione con il maggior numero di casi è oggi la Lombardia con 12.249 contagi seguita da Veneto (+8.312), Piemonte (+7.547), Lazio (+4.722) e Toscana (+3.637). Il numero totale dei ... Leggi su agi (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia.58.885 idinelle ultime 24 ore, contro i 13.316 di ieri e soprattutto i 44.878 di martedì scorso. I tamponi processati293.096 (ieri 85.693) con un tasso di positività che dal 15,5% balza al 20,1%. I decessi di oggi60 (ieri 47), per un totale da inizio pandemia di 177.257 vittime. Le terapie intensive salgono di 15 unità (ieri +7) ed ora155 con 37 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari294 in più (ieri +228), per un totale di 4.814. La regione con il maggior numero diè oggi la Lombardia con 12.249 contagi seguita da Veneto (+8.312), Piemonte (+7.547), Lazio (+4.722) e Toscana (+3.637). Il numero totale dei ...

RaiNews : Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 58.885 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro… - fattoquotidiano : Covid, i dati – 58.885 nuovi casi e 60 morti. Forte aumento dei ricoveri: +294 in un giorno. E crescono anche le te… - MediasetTgcom24 : Covid, 58.885 nuovi casi su 293.096 tamponi e altri 60 morti #covid - antondepierro : RT @antondepierro: I contagi salgono vertiginosamente.Oggi 58.885 nuovi casi,60morti,tasso di positività 20,1%.salgono ricoveri e terapie i… - sulsitodisimone : I nuovi casi di Covid sono 58.885 e i morti 60 -