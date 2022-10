I due presidenti hanno perso la pazienza, sfida decisiva in Serie A: rischiano l’esonero! (Di martedì 4 ottobre 2022) Il campionato è entrato ormai nel vivo con tante partite ravvicinate che separano le squadre dalla pausa per i Mondiali in Qatar. La classifica inizia a delinearsi anche in zona retrocessione e le società coinvolte nella lotta salvezza sono chiamate a decisioni importanti per tentare di risollevare la squadra. Due club che hanno deluso le attese in queste prime otto uscite stagionali sono certamente il Verona e la Salernitana, che si sfideranno nel prossimo turno di Serie A domenica 9 ottobre in casa dei campani. I gialloblu occupano momentaneamente il terz’ultimo posto con soli cinque punti dopo la sconfitta rimediata in casa contro l’Udinese, mentre poco distante, a due lunghezze, si trovano i granata, superati per 5-0 dal Sassuolo nell’ultimo turno. Gabriele Cioffi – Hellas VeronaSecondo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 ottobre 2022) Il campionato è entrato ormai nel vivo con tante partite ravvicinate che separano le squadre dalla pausa per i Mondiali in Qatar. La classifica inizia a delinearsi anche in zona retrocessione e le società coinvolte nella lotta salvezza sono chiamate a decisioni importanti per tentare di risollevare la squadra. Due club chedeluso le attese in queste prime otto uscite stagionali sono certamente il Verona e la Salernitana, che si sfideranno nel prossimo turno diA domenica 9 ottobre in casa dei campani. I gialloblu occupano momentaneamente il terz’ultimo posto con soli cinque punti dopo la sconfitta rimediata in casa contro l’Udinese, mentre poco distante, a due lunghezze, si trovano i granata, superati per 5-0 dal Sassuolo nell’ultimo turno. Gabriele Cioffi – Hellas VeronaSecondo ...

