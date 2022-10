IndexmusicInfo : - skeletron_jack : @Piis20331773 #billyidol E' stato ed è ancora uno dei miei cantanti preferiti, ma il mio primo concerto è stato… -

OptiMagazine

... Aladdin Sane, Halloween, Il Duca Bianco al profeta cieco, maschere che sono tutte le sue ...risalto le epoche glam rock e il periodo berlinese lasciandoci ammirare alcuni momenti dei suoi,...Eddie Vedder è attesto sul palco dell'Ohana Festival come headliner questa sera, 1 ottobre, che vede in line - up ancheWhite e molti altri. Scheda artista: Stevie Nicks TAGS, Eddie ... I concerti di Jack Savoretti in Italia nel 2022 da Padova a Milano e Bologna: biglietti in prevendita Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...I 2Cellos scelgono l’Arena di Verona come ultima tappa europea del loro Final Tour, la grande fatica prima del definitivo scioglimento.