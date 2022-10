House of the Dragon: il promo dell'episodio 8 della serie HBO sembra promettere moltissimo (Di martedì 4 ottobre 2022) Con il promo dell'ottavo episodio di House of the Dragon ne vedremo delle belle: un salto temporale sembra infatti promettere moltissimo sul finale di questa serie prequel. In questi giorni HBO ha pubblicato un trailer promozionale legato all'ottavo episodio della prima stagione in uscita per House of the Dragon dal titolo "The Lord of the Tides". In questo video possiamo notare alcuni nuovi e succosi dettagli riguardo alla serie, scoprendo che House of the Dragon vivrà un nuovo salto temporale al cui centro troviamo i figli di Rhaenyra e Alicent, anticipando e suggerendo una grande ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) Con il'ottavodiof thene vedremoe belle: un salto temporaleinfattisul finale di questaprequel. In questi giorni HBO ha pubblicato un trailerzionale legato all'ottavoa prima stagione in uscita perof thedal titolo "The Lord of the Tides". In questo video possiamo notare alcuni nuovi e succosi dettagli riguardo alla, scoprendo cheof thevivrà un nuovo salto temporale al cui centro troviamo i figli di Rhaenyra e Alicent, anticipando e suggerendo una grande ...

LalaTiger8 : Questo profilo d’ora in poi sarà prevalentemente House of The Dragon e Targaryen in primis. Pubblicherò solo video o foto di ciò ! - ettorisio : La nuova coppia di house of the dragon finirà malissimo :( - majinvegeta1899 : Sono rimasto indietrissimo con House of the Dragon, mi sa che devo recuperarla - Leotruman : Ma i 'fan' di House of the Dragon che si lamentano perché parte dell'ultima puntata (a dir poco stupenda) è troppo… - comingsoonit : Alcune scene dell'episodio 7 di #HouseOfTheDragon vi sono sembrate troppo scure? Non siete i soli: sul web c'è chi… -