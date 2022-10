Hitman | la produzione del nuovo film di Richard Linklater è finalmente cominciata

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 ottobre 2022), la nuova action-comedy firmatacomincia a muovere i suoi primi passi, trasformandosi da idea a progetto vero e proprio delineato da nomi altisonanti., l'ultimodiha ufficialmente dato il via alla suaa New Orleans. In relazione a tutto ciò AGC Studios ha annunciato che ShivHans Pictures e Monarch Media hanno aderito al progetto come co-finanziatori. Nel frattempo il cast diha visto dei nuovi ingressi fra le sue fila, con l'aggiunta di Austin Amelio e Retta e Molly Bernard, pronti a lavorare al fianco di Glen Powell e Adria Arjona, precedentemente annunciati nei ruoli di protagonisti. In base a quello che sappiamo la storia disi basa su ...