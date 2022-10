Highlights e gol Liverpool-Rangers 2-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ilcone gol di2-0, sfida valida per la terza giornata del gruppo A della. Ad Anfield arriva la seconda vittoria in questa stagione europea per i Reds, che fanno un importante passo in avanti in ottica qualificazione. La partita si sblocca nei primissimi minuti con il gol di Alexander-Arnold, poi a inizio secondo tempo ci pensa Mohamed Salah su rigore a chiudere definitivamente i conti. GLISportFace.