"Ha detto qualcosa?": Trump terrorizzato, travolto dallo tsunami sessuale? (Di martedì 4 ottobre 2022) “Ha detto qualcosa su di me?”. È la domanda che viene attribuita a Donald Trump, che due anni fa si sarebbe preoccupato non poco leggendo un articolo del New York Post. Per la precisione era il 4 luglio del 2020 e il pezzo pubblicato dal tabloid statunitense citava Steve Hoffenberg, un collaboratore di Jeffrey Epstein che aveva fatto il nome di Trump. Il retroscena è stato svelato da Maggie Haberman, giornalista del New York Times che ha scritto un libro dedicato proprio all'ex presidente americano. In una riunione tenutasi nello Studio Ovale il tycoon avrebbe rivolto quella domanda ai suoi collaboratori per sapere se Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Epstein che era stata arrestata per averlo aiutato ad abusare di ragazze minorenni, lo avesse mai nominato tra i contatti influenti su cui poteva contare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) “Hasu di me?”. È la domanda che viene attribuita a Donald, che due anni fa si sarebbe preoccupato non poco leggendo un articolo del New York Post. Per la precisione era il 4 luglio del 2020 e il pezzo pubblicato dal tabloid statunitense citava Steve Hoffenberg, un collaboratore di Jeffrey Epstein che aveva fatto il nome di. Il retroscena è stato svelato da Maggie Haberman, giornalista del New York Times che ha scritto un libro dedicato proprio all'ex presidente americano. In una riunione tenutasi nello Studio Ovale il tycoon avrebbe rivolto quella domanda ai suoi collaboratori per sapere se Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Epstein che era stata arrestata per averlo aiutato ad abusare di ragazze minorenni, lo avesse mai nominato tra i contatti influenti su cui poteva contare. ...

