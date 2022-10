Guardiola pazzo di Haaland: 'Alla sua età non c'è nessuno come lui' (Di martedì 4 ottobre 2022) Giornata di vigilia di Champions League anche per il Manchester City che domani all'Etihad Stadium affronterà il Copenaghen nella terza gara del gruppo G. In conferenza stampa Guardiola non ha ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Giornata di vigilia di Champions League anche per il Manchester City che domani all'Etihad Stadium affronterà il Copenaghen nella terza gara del gruppo G. In conferenza stampanon ha ...

Chiara65850612 : RT @Gazzetta_it: Guardiola pazzo di Haaland: 'Alla sua età non c'è nessuno come lui' #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Guardiola pazzo di Haaland: 'Alla sua età non c'è nessuno come lui' #ChampionsLeague - antonioghironi : @gianninastar14 Uno che manca nella storia di questa società di schizzati. Uno che fa queste cose… - BiancoNeroJ1897 : Dire che Guardiola è l'allenatore numero 1 al mondo è un opinione quasi ovvia nel resto del mondo, tranne qui in It… -

Guardiola pazzo di Haaland: 'Alla sua età non c'è nessuno come lui' Giornata di vigilia di Champions League anche per il Manchester City che domani all'Etihad Stadium affronterà il Copenaghen nella terza gara del gruppo G. In conferenza stampa Guardiola non ha risparmiato i complimenti a Haaland, per l'impatto devastante nel mondo Citizens e ha invitato tutto l'ambiente a non sottovalutare l'impegno di domani. Haaland Sul proprio numero 9,... Calcio, Guardiola pazzo di Haaland: "Il gol al Dortmund mi ha fatto pensare a Cruijff" ... il sinistro in spaccata acrobatica non è valso solamente la rimonta, ma anche paragoni illustri, che il suo allenatore Pep Guardiola non ha esitato a proporre. "Voi sapete quanto Johan Cruijff abbia ... La Gazzetta dello Sport Giornata di vigilia di Champions League anche per il Manchester City che domani all'Etihad Stadium affronterà il Copenaghen nella terza gara del gruppo G. In conferenza stampanon ha risparmiato i complimenti a Haaland, per l'impatto devastante nel mondo Citizens e ha invitato tutto l'ambiente a non sottovalutare l'impegno di domani. Haaland Sul proprio numero 9,...... il sinistro in spaccata acrobatica non è valso solamente la rimonta, ma anche paragoni illustri, che il suo allenatore Pepnon ha esitato a proporre. "Voi sapete quanto Johan Cruijff abbia ... Guardiola pazzo di Haaland: "Alla sua età non c'è nessuno come lui"