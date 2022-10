(Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Labitalia) - "Condivido pienamente quanto detto ieri dal presidente, sono totalmente allineato sulle sue parole. Oggi credo che sia necessario e prioritario concentrarsi sulla spesa energetica e sull'attenzione alla gestione deldel Paese". Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, Francesco, presidente e ad diSpa, colosso dell'agroalimentare italiano, commenta le parole di ieri del leader di Confindustria sul no a "follie su flat tax e prepensionamenti". Secondo l'imprenditore l'agenda del prossimodeve essere chiara. "Credo che una politica attenta in questo momento debba capire che non ci sono promesse o proclami da fare mada realizzare per il Paese con le poche risorse a disposizione", sottolinea. Per il presidente e ad ...

Adnkronos

E importante che ilfaccia chiarezza sul punto, il settore impiega 50mila lavoratori', commenta. L'Italia è il secondo player al mondo nella lavorazione del pomodoro , subito dopo la ..."Stiamo rinviando di settimana in settimana in attesa che ilprenda una decisione". Un ... se paragonato invece al 2020 parliamo del 1200 - 1300%", ha spiegato nei giorni scorsi Francesco... Governo, Mutti: "Bene Bonomi, no a populismo, priorità siano energia e deficit" (Adnkronos) - "Condivido pienamente quanto detto ieri dal presidente Bonomi, sono totalmente allineato sulle sue parole. Oggi credo che sia necessario e prioritario concentrarsi sulla spesa energetica ...Mutti: “Il Venezia è attrezzato per dire la sua in questa B estremamente competitiva”. vedi letture. Intervistato in esclusiva dai colleghi di TuttoB.com, Bortolo Mutti, ha parlato così del Venezia, p ...