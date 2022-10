Governo, Messina (Assarmatori): "Ministero Mare? Solo se non svuotato di deleghe" (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Non siamo affezionati ai nomi o agli slogan, ma preferiamo guardare alla sostanza. Se l'istituzione di un Ministero del Mare fosse Solo un modo di ribadire l'importanza della Blue economy per l'Italia e il ruolo strategico che il nostro Paese gioca per l'Europa e nel Mediterraneo, ma questo fosse svuotato di deleghe oppure comportasse uno spacchettamento di Dipartimenti e Direzioni, allora non saremmo interessati". Così all'Adnkronos Stefano Messina, presidente di Assarmatori, l'associazione che rappresenta le compagnie italiane di navigazione e alcune tra le principali compagnie estere attive in ogni settore del trasporto marittimo. "La logistica ormai va vista nel suo insieme, è una vera e propria ‘catena' che coinvolge il trasporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Non siamo affezionati ai nomi o agli slogan, ma preferiamo guardare alla sostanza. Se l'istituzione di undelfosseun modo di ribadire l'importanza della Blue economy per l'Italia e il ruolo strategico che il nostro Paese gioca per l'Europa e nel Mediterraneo, ma questo fossedioppure comportasse uno spacchettamento di Dipartimenti e Direzioni, allora non saremmo interessati". Così all'Adnkronos Stefano, presidente di, l'associazione che rappresenta le compagnie italiane di navigazione e alcune tra le principali compagnie estere attive in ogni settore del trasporto marittimo. "La logistica ormai va vista nel suo insieme, è una vera e propria ‘catena' che coinvolge il trasporto ...

