Governo | Meloni non vuole nuovo caso Savona ma Salvini su Viminale lo cerca

(Di martedì 4 ottobre 2022) Da una parte Giorgiache incontra il ministro Roberto Cingolani per discutere il dossier che ha messo in cima ai suoi pensieri, quello dell`energia, e sente al telefono il presidente ucraino Zelensky a cui promette che presto sarà a Kiev. Dall`altra, Matteoche riunisce il Consiglio federale della Lega e presenta la sua `lista della spesa` alla futura premier. Tra l`una e l`altra stanza di Montecitorio ci sono pochi metri e una manciata di scale, eppure la distanza tra i due sembra siderale.Anche perché mentre dal partito che ha vinto le elezioni si continua a ripetere che il dibattito pubblico non può essere incentrato sul gioco delle poltrone, dai vertici del Carroccio la richiesta è netta ed esplicita: almeno quattro ministeri pesanti - Infrastrutture, Agricoltura, Riforme o Affari regionali e Giustizia. Ma soprattutto, ancora una ...