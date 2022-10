davidefaraone : FI e Lega che hanno sostenuto ministri tecnici nel governo Draghi litigano con la Meloni che vuole i tecnici mentre… - GianlucaVasto : Appena Rinviato a Giudizio Christian Solinas, già Senatore Lega (cdx) in questa lgsl poi eletto Presidente di Regio… - fattoquotidiano : La trattativa sulla squadra del prossimo governo - News24_it : Governo: Lega,avanti contro caro bollette,flat tax,Quota41 - iconanews : Governo: Lega,avanti contro caro bollette,flat tax,Quota41 -

Prima emergenza da affrontare e risolvere - aggiungono le stesse fonti - quella delle bollette e del caro - energia, con un intervento importante che lainvoca da tempo, in attesa di un'azione, ......(attualmente in corso a Roma), secondo quanto riferito dal Carroccio. "Revisione del Reddito di Cittadinanza, taglio della burocrazia e sblocco dei cantieri le altre priorità per il...(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Avanti tutta sull'estensione della Flat Tax fino a 100.000 euro di fatturato e superamento della legge Fornero grazie a Quota41 per dare opportunità ai giovani": è il succo - ...(Adnkronos) – Da realtà ai margini, anche esclusa dall’asse costituzionale, a partito di maggioranza relativa, la destra -di cui Fdi conserva nel simbolo la fiamma missina- si prepara a guidare il Pae ...