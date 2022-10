Gol Raspadori: Lozano come Bonucci ma in Champions League è gol (Di martedì 4 ottobre 2022) Corsi e ricorsi storici. Tuttavia con interpreti diversi, stesso filone ma anche in questo caso, nel finale, l’epilogo non è per nulla lo stesso. Ricordate Juventus-Salernitana? Bene. Ricordate come è andata a finire? Perfetto. Quanto accaduto stasera all’Amsterdam Arena non è per nulla quello che è successo all’Allianz. Gol Raspadori Lozano Bonucci Champions League Serie A Il gol annullato a Milik ha avuto la stessa dinamica, se non uguale quantomeno identica, per dire un eufemismo. Spizzata di Lozano e Raspadori pronto ad insaccare nella rete dei lancieri. Stessa situazione: in Italia viene annullato, in Europa no. Differenze che fanno riflettere e non poco. Leggi su rompipallone (Di martedì 4 ottobre 2022) Corsi e ricorsi storici. Tuttavia con interpreti diversi, stesso filone ma anche in questo caso, nel finale, l’epilogo non è per nulla lo stesso. Ricordate Juventus-Salernitana? Bene. Ricordateè andata a finire? Perfetto. Quanto accaduto stasera all’Amsterdam Arena non è per nulla quello che è successo all’Allianz. GolSerie A Il gol annullato a Milik ha avuto la stessa dinamica, se non uguale quantomeno identica, per dire un eufemismo. Spizzata dipronto ad insaccare nella rete dei lancieri. Stessa situazione: in Italia viene annullato, in Europa no. Differenze che fanno riflettere e non poco.

