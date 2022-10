Glovo ha licenziato un rider morto in un incidente

(Di martedì 4 ottobre 2022) Sebastian Galassi è deceduto mentre effettuava una consegna per la multinazionale spagnola del delivery. Il giorno dopo sul suo cellulare è arrivato un messaggio di licenziamento per condotta inappropriata

danielamarch8 : RT @ValerioMinnella: > «Un equivoco che sa comunque di sconcio» Corretto! Da informatico ricordo che le macchine sono stupide e sanno fare… - infoitinterno : Sebastian, il rider travolto durante una consegna licenziato da Glovo dopo la morte - ValerioMinnella : RT @ValerioMinnella: > «Un equivoco che sa comunque di sconcio» Corretto! Da informatico ricordo che le macchine sono stupide e sanno fare… - ValerioMinnella : > «Un equivoco che sa comunque di sconcio» Corretto! Da informatico ricordo che le macchine sono stupide e sanno f… - infoitinterno : Firenze, il rider morto in una consegna viene “licenziato” da Glovo: «Un errore, ci scusiamo» -

... mandata all'indirizzo del ragazzo dalla compagnia di delivery, per cui Galassi stava ... La compagnia hail proprio dipendente, che in quel lavoro ha perso la vita, dopo il suo decesso.Ma oltre al danno la beffa, il ragazzo è statoda. Poche righe - si legge su Repubblica - per comunicare la sospensione dell'account 'per il mancato rispetto dei termini e ...Si manteneva facendo il rider Sebastian Galassi , nato e residente a Firenze, 26 anni, morto a causa di un incidente stradale avvenuto domenica sera poco… Leggi ...Il giorno dopo la sua morte il rider Sebastian Galassi ha ricevuto una mail di licenziamento da parte di Glovo che si è poi scusata ...