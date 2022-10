Giuntoli: “Olivera? Scelto per un motivo preciso.” Poi l’annuncio sul futuro di Kim (Di martedì 4 ottobre 2022) Sta per arrivare una delle notti più importanti degli ultimi anni per il Napoli che, con una vittoria alla Johan Cruyff Arena contro l’Ajax, archivierebbe( non matematicamente ma quasi) la pratica qualificazione: Spalletti ha confermato Raspadori preferendolo a Simeone, mentre sulla sinistra c’è Oliveira e non Mario Rui. Ajax Napoli Giuntoli Intanto, pochi minuti prima del fischio d’inizio, nelle classiche interviste pre-partita, ha parlato ai microfoni di Sky il ds Cristiano Giuntoli, che ha commentato così il match pesantissimo di questa sera: ” Perchè Raspadori e non Simeone? Il mister vuole continuare sulla linea d’onda della scorsa con Giacomo, che sa farsi vedere e venire incontro per ricevere il pallone, Giovanni servirà sicuramente a partita in corso e sarà determinante. “Chance per Oliveira? Rui sta facendo benissimo, magari il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Sta per arrivare una delle notti più importanti degli ultimi anni per il Napoli che, con una vittoria alla Johan Cruyff Arena contro l’Ajax, archivierebbe( non matematicamente ma quasi) la pratica qualificazione: Spalletti ha confermato Raspadori preferendolo a Simeone, mentre sulla sinistra c’è Oliveira e non Mario Rui. Ajax NapoliIntanto, pochi minuti prima del fischio d’inizio, nelle classiche interviste pre-partita, ha parlato ai microfoni di Sky il ds Cristiano, che ha commentato così il match pesantissimo di questa sera: ” Perchè Raspadori e non Simeone? Il mister vuole continuare sulla linea d’onda della scorsa con Giacomo, che sa farsi vedere e venire incontro per ricevere il pallone, Giovanni servirà sicuramente a partita in corso e sarà determinante. “Chance per Oliveira? Rui sta facendo benissimo, magari il ...

