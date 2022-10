Giuntoli-Juve | il ds del Napoli esce allo scoperto | la risposta

(Di martedì 4 ottobre 2022) Cristiano, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Ajax in Champions League. In particolare si è concentrato sull’alternanza tra Raspadori e Simeone e, sulle voci che vorrebbero un interessamento dellantus nei suoi confronti. Incalzato dal giornalista di Mediaset Infinity proprio su queste vicende che lo vorrebbero nel mirino dei bianconeri ha detto: “Onestamente non sto molto dietro ai media. Ovviamente fa piacere, ma io sono molto contento di stare a, è l’ottavo anno che sono qui, ringrazio sempre il presidente De Laurentiis”.Raspadori “Raspadori al posto di Simeone? Il mister credo che voglia continuare sulla linea dell’ultima partita, vuole dominare la palla e quindi ha scelto ...

ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Giuntoli sulla Juve: 'Interesse che fa piacere, ma...' #CalcioNapoli #giuntoli #Juve #napoli #ForzaNapoliSempre https:/… - napolipiucom : Giuntoli sulla Juve: 'Interesse che fa piacere, ma...' #CalcioNapoli #giuntoli #Juve #napoli #ForzaNapoliSempre… - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Giuntoli e le voci sulla Juve: 'Non sto dietro ai media. Fa piacere, ma sono contento al Napoli' - Fantacalcio : Napoli, Giuntoli: 'Le voci sulla Juve? Non ci sto dietro, fa piacere ma...' - ilbianconerocom : Giuntoli: 'Voci sulla Juve? Fa piacere...' -

Commenta per primo Cristiano, ds del Napoli , ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del big match di Champions ...- 'Onestamente non sto molto dietro ai media. Ovviamente fa piacere, ...Il DS del Napoli Cristianoha rilasciato alcune dichiarazione nel prepartita della sfida di Champions con l'Ajax. "... Io allaOnestamente non sto molto dietro ai media. Ovviamente fa ...L'INDISCREZIONE L'attuale ds del Napoli, secondo La Repubblica, avrebbe già avuto alcuni contatti esplorativi con i bianconeri La Juventus guarda avanti e pensa a un clamoroso colpo di mercato per il… ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del big match di Champions League con l'Ajax è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity: "Se siamo la squadra ...