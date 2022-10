Giornata Mondiale degli Animali: cos’è e perché si festeggia il 4 ottobre (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Animali. Istituita nel 1925, il World Animal Day ci ricorda quanto sia importante proteggere gli Animali. In realtà la prima volta, la Giornata dedicata agli Animali, si celebrò il 24 marzo del 1925 al Palazzo dello Sport di Berlino. Successivamente, nel 1929, fu scelto il 4 ottobre, giorno in cui ricorre San Francesco d’Assisi, il santo che aveva il dono di parlare agli Animali. Per i primi anni la Giornata era stata riconosciuta solo da Germania, Austria, Cecoslovacchia e Svizzera. Dal 1931, invece, con Congresso internazionale sulla protezione degli Animali a Firenze, la ricorrenza iniziò ad essere celebrata a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 4si celebra la. Istituita nel 1925, il World Animal Day ci ricorda quanto sia importante proteggere gli. In realtà la prima volta, ladedicata agli, si celebrò il 24 marzo del 1925 al Palazzo dello Sport di Berlino. Successivamente, nel 1929, fu scelto il 4, giorno in cui ricorre San Francesco d’Assisi, il santo che aveva il dono di parlare agli. Per i primi anni laera stata riconosciuta solo da Germania, Austria, Cecoslovacchia e Svizzera. Dal 1931, invece, con Congresso internazionale sulla protezionea Firenze, la ricorrenza iniziò ad essere celebrata a ...

