Giorgia Soleri: “Ho la la fibromialgia, è arrivata la quinta diagnosi. Un misto di terrore e rabbia ha pervaso il mio corpo” (Di martedì 4 ottobre 2022) Non ci sta a nascondersi nel mucchio delle donne invisibili, Giorgia Soleri. E lo grida su Instagram: “Mi è stata diagnosticata la fibromialgia”. L’influencer, modella, poetessa e attivista femminista, pubblica un post con la foto di un tatuaggio sul braccio. C’è la frase ‘Together we are stronger’. E scrive: “Qualche giorno fa è arrivata la quinta diagnosi con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale”. Dopo quattro diagnosi nel corso degli anni, vulvodinia, neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi, per Soleri, 26 anni, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Non ci sta a nascondersi nel mucchio delle donne invisibili,. E lo grida su Instagram: “Mi è stata diagnosticata la”. L’influencer, modella, poetessa e attivista femminista, pubblica un post con la foto di un tatuaggio sul braccio. C’è la frase ‘Together we are stronger’. E scrive: “Qualche giorno fa èlacon la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi,scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome:. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale”. Dopo quattronel corso degli anni, vulvodinia, neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi, per, 26 anni, è ...

