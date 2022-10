Ginevra Lamborghini | Situazione allarmante, l’hanno costretta a farlo: gesto shock nella notte (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre, Ginevra Lamborghini ha vissuto una notte terribile. Il gesto l’han notato tutti Ginevra Lamborghini (Screen da Twitter)La puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre è sicuramente una delle più indimenticabili di sempre. Nel weekend, infatti, Marco Bellavia ha abbandonato la casa più spiata d’Italia a causa di un disagio psicologico non accolto dagli altri concorrenti, che l’hanno escluso e spesso deriso e ignorato. Alfonso Signorini ha quindi ritenuto opportuno prendere dei duri provvedimenti contro chi si è più distinto per maleducazione e scorrettezza nei confronti di Bellavia. Ginevra Lamborghini, quindi, è stata espulsa senza pietà e Giovanni Ciacci eliminato tramite un ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre,ha vissuto unaterribile. Ill’han notato tutti(Screen da Twitter)La puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre è sicuramente una delle più indimenticabili di sempre. Nel weekend, infatti, Marco Bellavia ha abbandonato la casa più spiata d’Italia a causa di un disagio psicologico non accolto dagli altri concorrenti, cheescluso e spesso deriso e ignorato. Alfonso Signorini ha quindi ritenuto opportuno prendere dei duri provvedimenti contro chi si è più distinto per maleducazione e scorrettezza nei confronti di Bellavia., quindi, è stata espulsa senza pietà e Giovanni Ciacci eliminato tramite un ...

trash_italiano : ?? Ginevra Lamborghini è squalificata dal Grande Fratello Vip ?? - trash_italiano : Let me guess: Ginevra Lamborghini unica squalificata, Giovanni Ciacci rimarrà dentro (magari in nomination diretta). ?? - MarioManca : #Gfvip 7 e il caso Marco Bellavia: Signorini fa piazza pulita, ma non basta - IaconeOsvaldo : Dovevano essere squalificati tutti non solo Ginevra Lamborghini #GFVIP - Giorgia90504843 : RT @samanta_012: L’UNICA LAMBORGHINI CHE MERITA È LEI, CIAO GINEVRA VAI A FARE BENZINA #GFvip -