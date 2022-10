GF Vip, sapete chi è il marito di Giaele De Donà? È ricchissimo, patrimonio stellare (Di martedì 4 ottobre 2022) Avete mai visto il marito della modella veneta Giaele De Donà, appena entrata nella casa del GF Vip? Vi sveliamo alcuni dettagli piccanti. Due settimane fa ha preso il via la settima stagione del Grande Fratello Vip e tra i nuovi gieffini c’è anche lei, la modella Giaele De Donà. Foto da @sofiaGiaelededonaClasse 1998, è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a Ti Spedisco in Convinto, un programma nel quale alcune ragazze, modaiole, amanti delle feste e dipendenti dall’uso dei telefonini, cominciano un viaggio spirituale all’interno di un convento, dove trascorrono diverse settimane vivendo come suore. Da qualche giorno invece la ritroviamo nella casa più spiata d’Italia, dove probabilmente riusciremo a conoscerla ancora di più. In questi mesi le faranno compagnia gli ... Leggi su curiosauro (Di martedì 4 ottobre 2022) Avete mai visto ildella modella venetaDe, appena entrata nella casa del GF Vip? Vi sveliamo alcuni dettagli piccanti. Due settimane fa ha preso il via la settima stagione del Grande Fratello Vip e tra i nuovi gieffini c’è anche lei, la modellaDe. Foto da @sofiadedonaClasse 1998, è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a Ti Spedisco in Convinto, un programma nel quale alcune ragazze, modaiole, amanti delle feste e dipendenti dall’uso dei telefonini, cominciano un viaggio spirituale all’interno di un convento, dove trascorrono diverse settimane vivendo come suore. Da qualche giorno invece la ritroviamo nella casa più spiata d’Italia, dove probabilmente riusciremo a conoscerla ancora di più. In questi mesi le faranno compagnia gli ...

Veronic14899590 : @GabrieleMuccino @rulajebreal Guarda che lo sanno tutti ormai che i vip fanno da tramite alle lobby rappresentate d… - Ceffe7 : RT @ZappingTalk: @meryjy Ma quale bel cast , zero vip , solo sconosciuti e fratello di quello, sorella di quella, ed compagno di quella, pa… - ZappingTalk : @meryjy Ma quale bel cast , zero vip , solo sconosciuti e fratello di quello, sorella di quella, ed compagno di que… - Investigsocial : E sapete cosa mi fa davvero paura ? L’indifferenza di conduttori, giornalisti, autori e vip dinanzi a questa mattan… - Mannino2Ale : @GrandeFratello Le lacrime….il perbenismo di questi fantomatici Vip vergognatevi non sapete cosa si prova ad essere… -