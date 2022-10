GF VIP | “Provo disagio a stare qui dentro”: choc nella notte, altro ritiro immediato? [VIDEO] (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la diretta del GF VIP che ha visto l’espulsione di Ginevra Lamborghini, nella notte una concorrente si è mostrata letteralmente in crisi GF VIP (Screen da Twitter)La puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre è stata sicuramente una delle più indimenticabili della storia del reality show. Durante il weekend, infatti, Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa a causa di alcuni suoi disagi psicologici che non sono stati compresi dai compagni di GF VIP e che, soprattutto, son stati trattati con una leggerezza e una maleducazione tali da mandarlo in crisi. Per ciò che alcuni concorrenti han detto e fatto, Alfonso Signorini ha deciso per delle sanzioni drastiche: Ginevra Lamborghini è stata espulsa, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato con un televoto flash. nella notte, sul finire della diretta, un’altra inquilina ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la diretta del GF VIP che ha visto l’espulsione di Ginevra Lamborghini,una concorrente si è mostrata letteralmente in crisi GF VIP (Screen da Twitter)La puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre è stata sicuramente una delle più indimenticabili della storia del reality show. Durante il weekend, infatti, Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa a causa di alcuni suoi disagi psicologici che non sono stati compresi dai compagni di GF VIP e che, soprattutto, son stati trattati con una leggerezza e una maleducazione tali da mandarlo in crisi. Per ciò che alcuni concorrenti han detto e fatto, Alfonso Signorini ha deciso per delle sanzioni drastiche: Ginevra Lamborghini è stata espulsa, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato con un televoto flash., sul finire della diretta, un’altra inquilina ...

sonoyzma : lo schifo, l’odio e il disprezzo che provo verso alfonso signorini e grande fratello vip del cazzo è oltre ogni limite della mente umana - zazoomblog : “Voglio uscire provo disagio” il GF Vip perde pezzi: Signorini indaga sul motivo - #“Voglio #uscire #provo… - Mannino2Ale : @GrandeFratello Le lacrime….il perbenismo di questi fantomatici Vip vergognatevi non sapete cosa si prova ad essere… - l1ttl3thoughts_ : un programma da abolire, l’indifferenza che c’è mi sta facendo venire i brividi, ho gli occhi lucidi per la rabbia… - Piuzzs : provo una vergogna allucinante per questi 'vip' #gfvip7 -