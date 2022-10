Gf Vip, lo psicologo Luca Mazzucchelli: «Questo scivolone in tv è anacronistico rispetto all'idea che oggi abbiamo della salute mentale» (Di martedì 4 ottobre 2022) L'esperto commenta la vicenda che ha per protagonista l'ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia. Il concorrente del Grande Fratello Vip, che ha parlato apertamente del suo momento di fragilità psicologica, ha deciso di lasciare la casa dopo aver ricevuto frasi pesanti e accuse bullizzanti da parte degli altri concorrenti. Reazioni in netta controtendenza rispetto alla nuova sensibilità psicologica generata dal post pandemia Leggi su vanityfair (Di martedì 4 ottobre 2022) L'esperto commenta la vicenda che ha per protagonista l'ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia. Il concorrente del Grande Fratello Vip, che ha parlato apertamente del suo momento di fragilità psicologica, ha deciso di lasciare la casa dopo aver ricevuto frasi pesanti e accuse bullizzanti da parte degli altri concorrenti. Reazioni in netta controtendenzaalla nuova sensibilità psicologica generata dal post pandemia

