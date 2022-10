GF Vip Ginevra Lamborghini sotto choc dopo l’espulsione ho paura di tutto lo schifo che mi arriverà

(Di martedì 4 ottobre 2022)aveva detto che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato.Tra le tante parole dette i gesti fatti o non fatti contro Marco Bellavia al Gf Vip, chi ne ha pagato le conseguenze, più di chiunque altro, è stata. Laha usato parole che, come halineato Alfonso Signorini durante la diretta

L'ultima puntata del Grande Fratelloha messo di nuovo al centro la vicenda Marco Bellavia, portando all'espulsione diLamborghini e all'eliminazione di Giovanni Ciacci tramite televoto flash. I telespettatori del reality ...Mentre in tanti si chiedono quali provvedimenti verranno presi contro Gegia al GFLamborghini è stata squalificata proprio per le sue frasi contro Marco Bellavia, metnre Giovanni Ciacci è ...E' un giorno strano nella casa del Grande Fratello Vip. per esempio mentre le prepara la valigia e mette in ordine i suoi vestiti, piange fissando l'armadio con sguardo contrito, quasi incredula.Ginevra è stata squalificata, a seguito delle sue affermazioni contro Marco Bellavia. Ha subito raggiunto lo studio di Canale 5 tra le lacrime e visibilmente provata. In casa, Nikita ha cominciato ...