GF Vip, Gegia psicologa: l'Ordine apre istruttoria dopo caso Bellavia

dopo le sparate inaccettabili su Marco Bellavia, soprattutto da una professionista della salute, si complica la posizione della psicologa Gegia. Molti telespettatori hanno fatto un esposto all'Ordine degli Psicologi del Lazio dove l'attrice è iscritta dallo scorso febbraio. L'agenzia Dire Oggi riporta che all'Ordine sono state inviate molte segnalazioni da parte di cittadini turbati dal comportamento della psicologa Francesca Antonaci, in arte Gegia, e a causa di questo sarà aperta una istruttoria nei suoi confronti: "La finestra di tempo per queste decisioni è ampia e prevede vari mesi nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che verrà sicuramente affrontato"

