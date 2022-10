Gf Vip e caso Bellavia, gli psichiatri: “Mancano rispetto e solidarietà” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il caso Marco Bellavia ha monopolizzato l’attenzione attorno al Grande Fratello Vip. Sulla vicenda, si sono accesi anche i riflettori degli psichiatri. L’ex conduttore di Bim Bum Bam all’interno della casa ha fatto riferimento ai problemi legati alla depressione. La reazione di altri ‘ospiti’ lo ha indotto a lasciare lo show. Nella puntata di ieri, il Gf Vip ha decretato la squalifica di Ginevra Lamborghini. Giovanni Ciacci, invece, è stato escluso al televoto. “Non solo indifferenza ma anche grave ignoranza, emblema di quello che succede molto diffusamente nella realtà e specchio della nostra società che stigmatizza le malattie mentali. Una lacuna gravissima se si considera che nel nostro paese sono ben 4 milioni le persone con disagio psichico” è il commento della Società italiana di psichiatria (Sip) ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – IlMarcoha monopolizzato l’attenzione attorno al Grande Fratello Vip. Sulla vicenda, si sono accesi anche i riflettori degli. L’ex conduttore di Bim Bum Bam all’interno della casa ha fatto riferimento ai problemi legati alla depressione. La reazione di altri ‘ospiti’ lo ha indotto a lasciare lo show. Nella puntata di ieri, il Gf Vip ha decretato la squalifica di Ginevra Lamborghini. Giovanni Ciacci, invece, è stato escluso al televoto. “Non solo indifferenza ma anche grave ignoranza, emblema di quello che succede molto diffusamente nella realtà e specchio della nostra società che stigmatizza le malattie mentali. Una lacuna gravissima se si considera che nel nostro paese sono ben 4 milioni le persone con disagio psichico” è il commento della Società italiana dia (Sip) ...

