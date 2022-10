GF VIP, Charlie Gnocchi ha bestemmiato? VIDEO BESTEMMIA al Grande Fratello Vip 7 (Di martedì 4 ottobre 2022) Charlie Gnocchi ha BESTEMMIAto nella casa del GF Vip 7? A quanto pare il concorrente avrebbe pronunciato una frase blasfema! Leggi anche: GF VIP, Edoardo Donnamaria innamorato di Alberto De Pisis? «Ti siedi un po’ su di me?» (VIDEO) Charlie Gnocchi ha BESTEMMIAto? Il VIDEO è di pochi minuti fa: gli spettatori del GF Vip,... Leggi su donnapop (Di martedì 4 ottobre 2022)hanella casa del GF Vip 7? A quanto pare il concorrente avrebbe pronunciato una frase blasfema! Leggi anche: GF VIP, Edoardo Donnamaria innamorato di Alberto De Pisis? «Ti siedi un po’ su di me?» (ha? Ilè di pochi minuti fa: gli spettatori del GF Vip,...

greengroundit1 : Grande Fratello Vip, Charlie spacca la vetrata: paura in Casa, come ha fatto (Video) - ietto_daniele : Beh Noi Vorremo Un Amico Come Charlie # GF Vip Andrea Di - LoryMice : La battuta è stata pessima, ha sbagliato e credo che lei abbia avuto un trattamento peggiore rispetto ad una Wilma… - OfficialDouble : Charlie Gnocchi - Famoso per il fratello Ginevra Lamborghini - Famosa per la famiglia Gegia - Famosa per film tras… - fmartini66 : @robypava VIP….vip, la curiosità mi ha spinto a vedere qualche foto sui social di questo #gfvip, io ho riconosciuto… -