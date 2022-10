Gf Vip 7, Wilma Goich critica gli atteggiamenti di Antonella Fiordelisi: “Hai notato come parla?” (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la complicata puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 Wilma Goich, parlando con Antonino Spinalbese, non ha risparmiato critiche all’influencer Antonella Fiordelisi. La cantante non sopporta i modi di fare di Antonella e secondo lei parla a sproposito e senza sapere i fatti. Ecco le parole della Goich: Cioè lei proprio qua li entra e qua li esce. Non è qua entra e qua esce. No, ad Antonella perché è stata Antonella a dirlo a Pamela che lei si nascondeva il cibo. Poi io le ho detto che Pamela aveva ridato l’olio e quindi le ho detto “perché parli, perché parli”. Poi lei quando parla hai notato come parla? Io le ho detto: “Abbassa i toni” ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la complicata puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7ndo con Antonino Spinalbese, non ha risparmiato critiche all’influencer. La cantante non sopporta i modi di fare die secondo leia sproposito e senza sapere i fatti. Ecco le parole della: Cioè lei proprio qua li entra e qua li esce. Non è qua entra e qua esce. No, adperché è stataa dirlo a Pamela che lei si nascondeva il cibo. Poi io le ho detto che Pamela aveva ridato l’olio e quindi le ho detto “perché parli, perché parli”. Poi lei quandohai? Io le ho detto: “Abbassa i toni” ...

