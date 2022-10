Gf Vip 7, risveglio nostalgico per Luca Salatino: “Ho bisogno della mia ragazza!”. La reazione di Soraia Ceruti (Di martedì 4 ottobre 2022) Ancora momenti duri e difficili per Luca Salatino all’interno della Casa del Gf Vip 7. Non è la prima volta che l’ex tronista accusa la forte mancanza della sua fidanzata Soraia Ceruti. Ricordiamo infatti che il primissimo giorno, dopo neppure 24 ore dal suo ingresso Luca aveva già da subito accusato la separazione. Qualche puntata dopo, in seguito ad alcuni suoi malumori, aveva anche avuto la possibilità di incontrare la fidanzata. Quest’ultima aveva provato a dargli carica e la giusta forza per poter continuare il suo percorso nel migliore dei modi. E questo è bastato ma per poco. Ieri è andata in onda la quinta puntata del reality show, puntata estremamente tosta in seguito agli avvenimenti su Marco Bellavia. E proprio a Luca ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 ottobre 2022) Ancora momenti duri e difficili perall’internoCasa del Gf Vip 7. Non è la prima volta che l’ex tronista accusa la forte mancanzasua fidanzata. Ricordiamo infatti che il primissimo giorno, dopo neppure 24 ore dal suo ingressoaveva già da subito accusato la separazione. Qualche puntata dopo, in seguito ad alcuni suoi malumori, aveva anche avuto la possibilità di incontrare la fidanzata. Quest’ultima aveva provato a dargli carica e la giusta forza per poter continuare il suo percorso nel migliore dei modi. E questo è bastato ma per poco. Ieri è andata in onda la quinta puntata del reality show, puntata estremamente tosta in seguito agli avvenimenti su Marco Bellavia. E proprio a...

